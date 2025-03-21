World Aquatics допустила 16 россиян до участия в международных соревнованиях по водным видам спорта

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила еще 16 российских спортсменов до участия в международных турнирах по водным видам спорта в нейтральном статусе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Валерий Доронин Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Валерий Доронин Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

По решению организации, нейтральный статус получили спортсмены Елизавета Бренер, Татьяна Гайдай, Майя Дорошко, Ксения Ефимова, Григорий Иванов, Александра Кедрина, Александра Кленина, Ульяна Клюева, Светлана Павлова, Лика Чечура, Полина Чибисова, Елена Шабанова, Алиса Шевченко, Григорий Иванов, Роман Ларин и Александр Черепахин.

В качестве вспомогательного персонала допуск в нейтральном статусе получила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, завершившая карьеру в 2023 году.

В ноябре 2024 года World Aquatics обновила критерии допуска на международные турниры в нейтральном статусе, предоставив российским и белорусским спортсменам возможность участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию, в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Таисия Орлова