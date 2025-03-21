В Троицке назначен вице-мэр по финансам и экономике

Заместителем главы Троицка по финансам и экономике назначена Зоя Савицкая, до этого работавшая директором Агентства инвестиционного развития города. Вице-мэр вступила в должность, сообщает пресс-служба администрации Троицка.

Зое Савицкой 47 лет. Она окончилаЮжно-Уральский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Долгое время она работала в Коркинском районе, в том числе в комплексном центре социального обслуживания населения, органах местного самоуправления, управлении социальной защиты населения, а также контрольно-счетной палате муниципалитета. В ноябре 2024 года Зоя Савицкая возглавила АНО «Агентство инвестиционного развития Троицка».

Сегодня у мэра Троицка Дмитрия Гатова, избранного депутатами в сентябре 2024 года, имеется пять заместителей. Но один из них — вице-мэр по городскому хозяйству Андрей Андреев с начала марта находится в следственном изоляторе по обвинению в получении взятки.