Замглавы Троицка, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО

Троицкий городской суд заключил под стражу заместителя главы Троицка Андрея Андреева, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Он пробудет в СИЗО до 5 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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По версии следствия, с 5 по 13 августа прошлого года Андрей Андреев, являясь исполняющим обязанности мэра, получил от местного жителя 50 тыс. руб. за его трудоустройство на должность администратора парка культуры и отдыха имени Николая Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга города Троицка».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», преступление раскрыто сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Троицкий» при содействии регионального УФСБ России и силовой поддержке управления Росгвардии по Челябинской области. Следователи провели обыски в доме и в кабинете чиновника.

Виталина Ярховска