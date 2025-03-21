На границе с Абхазией обнаружили 28 тысяч сигарет в колесах Hyundai

Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер изъяли почти 1,4 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в колесах и бампере автомобиля Hyundai Sonata. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

На таможенном посту МАПП Адлер при досмотре автомобиля Hyundai Sonata, въезжающего из Абхазии в Россию, обнаружена крупная партия контрабандных сигарет. Водитель транспортного средства отрицал наличие товаров, подлежащих декларированию.

Проверка с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса выявила посторонние вложения в конструкции автомобиля.

«В каждом колесе находились по 15 брикетов с пачками сигарет, замотанных скотчем. За задним бампером обнаружено еще 430 пачек»,— сообщил и. о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Олег Ежов.

Всего изъято свыше 1,3 тыс. пачек (27,8 тыс. штук) табачных изделий марок K.Ritter и Gagra с абхазскими акцизными марками. Сотрудники таможни конфисковали автомобиль и контрабандный товар. После проведения экспертизы будет решен вопрос об ответственности нарушителя.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники таможенного поста МАПП «Адлер» совместно с ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили незаконный ввоз в Россию около 500 пачек сигарет, скрытых от таможенного контроля. Сигареты и транспортные средства изъяты.

Мария Удовик