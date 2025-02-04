На границе Сочи с Абхазией остановили две машины с контрабандными сигаретами

Сотрудники таможенного поста МАПП «Адлер» совместно с ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили незаконный ввоз в Россию около 500 пачек сигарет, скрытых от таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Водитель автомобиля Chery A15 заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако его поведение вызвало подозрение, и машину направили на досмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, рассказали в ведомстве. Проверка показала возможное наличие посторонних вложений.

И. о. начальника таможенного поста МАПП «Адлер» Олег Ежов сообщил, что при проведении досмотра в порогах транспортного средства, доступ к которым стал возможен после снятия задних колес и подкрылков, была обнаружена сокрытая табачная продукция. В нишах нашли 320 пачек сигарет Gagra абхазского производства. Нарушитель признался в попытке незаконного провоза табачной продукции.

Позже была выявлена еще одна попытка контрабанды. В автомобиле ВАЗ-21043 под управлением гражданина Абхазии сигареты обнаружили под задним сиденьем и обшивкой потолка. В тайниках находилось 160 пачек сигарет той же марки.

Вся продукция не имела российских акцизных марок и специальной маркировки. Сигареты и транспортные средства изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП РФ.

Вячеслав Рыжков