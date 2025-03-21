Участок Старотобольского тракта в Тюмени расширят до 2027 года
В Тюмени начнут расширять Старотобольский тракт до четырех полос движения в ближайшие годы — работы планируется начать в 2025 году и завершить в 2027 году, сообщили «РБК-Тюмень» в пресс-службе мэрии.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В мэрии отметили, что длительность сроков реализации проекта обусловлена значительной протяженностью объекта. В рамках работ также предусмотрены строительство пешеходных тротуаров, остановочных пунктов, установка наружного освещения, а также переустройство инженерных коммуникаций.
Напомним, в декабре в ходе прямой линии глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что стоимость объекта составит более 1 млрд руб. Работы пройдут на участке от улицы Республики до границы города.