В Ярославле нельзя будет взять семейную ипотеку на вторичку

Ярославль и Рыбинск не вошли в список городов, где с 1 апреля можно будет приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке. Список городов публикует пресс-служба «Дом.РФ», который является оператором льготной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В список вошли 904 города. На семейную ипотеку под 6% могут рассчитывать семьи с хотя бы одним ребенком до 6 лет включительно. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или количество таких домов не превышает двух. Исключениями здесь являются Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Таким образом, Ярославль и Рыбинск не вошли в этот список. Однако вошли другие девять ярославских городов: Переславль-Залесский, Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Пошехонье, Ростов Великий, Тутаев и Углич.

Алла Чижова