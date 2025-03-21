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В Казани на сутки отключат воду в некоторых домах Приволжского района

В связи с подключением нового жилого комплекса по улице Дубравная к централизованным сетям водоснабжения на сутки будет произведено отключение воды в некоторых домах Приволжского района. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

В Казани на сутки отключат воду в некоторых домах Приволжского района

В Казани на сутки отключат воду в некоторых домах Приволжского района

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Казани на сутки отключат воду в некоторых домах Приволжского района

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение планируется с 9:00 25 марта до 9:00 26 марта.

Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

  • ул. Абубекира Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 10а, 12, 14, 20а, 22, 6б, 8/1, 18;
  • ул. Дубравная, 10, 12, 14, 14а, 28, 28а, 30, 34, 36, 38, 40, 41 (корпуса 1, 2, 3, 4), 43, 8а, 28 стр., 28/1 стр., 34/1, 43а/1, 43в, 47а, 47б.

Артём Дергунов

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