В Санкт-Петербурге за год мигрантов стало на 60% меньше

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко заявил, что в 2024 году число мигрантов, которые находились на регистрационном учете в городе, сократилось на 60%. Об этом господин Потапенко заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, всего в городе находится около 210 тыс. мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Причина, это моё личное мнение... в том, что контроль за деятельностью, контроль за поведением со стороны наших коллег, правоохранительных структур, он усиливается»,— сказал Игорь Потапенко.

Он добавил, что после сокращения числа мигрантов в городской бюджет стало поступать больше средств от уплаты патентов. По словам вице-губернатора, выплаты возросли с шести млрд руб. до девяти млрд руб.

В сентябре 2024 года замглавы МВД Александр Горовой рассказал “Ъ”, что в России находятся почти 6,2 млн иностранных граждан. МВД считает, что около 650 тыс. мигрантов пребывают в России нелегальною.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Патентам расширяют границы».