Пришедший в Петербург антициклон прекратит дожди во второй половине дня 21 марта

Уходящий атмосферный фронт принесет в Петербург 21 марта облачную погоду, местами пройдут небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Воздух в городе прогреется до 3-5 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Во второй половине дня в формирование синоптической ситуации вмешается гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он примется рассеивать облака и прекратит дожди. Однако выглянувшее солнце тепла не принесет.

Ветер в городе в этот день будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 774 мм рт. ст., что существенно выше нормы. В субботу, 22 марта, обойдется уже без осадков. Столбики термометров покажут до 6 градусов тепла.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что коммунальщики Петербурга за неделю отправили на утилизацию 2300 кубометров снега.

Андрей Маркелов