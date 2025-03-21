Пришедший в Петербург антициклон прекратит дожди во второй половине дня 21 марта
Уходящий атмосферный фронт принесет в Петербург 21 марта облачную погоду, местами пройдут небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Воздух в городе прогреется до 3-5 градусов.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Во второй половине дня в формирование синоптической ситуации вмешается гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он примется рассеивать облака и прекратит дожди. Однако выглянувшее солнце тепла не принесет.
Ветер в городе в этот день будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 774 мм рт. ст., что существенно выше нормы. В субботу, 22 марта, обойдется уже без осадков. Столбики термометров покажут до 6 градусов тепла.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что коммунальщики Петербурга за неделю отправили на утилизацию 2300 кубометров снега.