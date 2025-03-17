Коммунальщики Петербурга за неделю отправили на утилизацию 2300 кубометров снега

Коммунальные службы за минувшую неделю вывезли с улиц Санкт-Петербурга на утилизацию 2300 кубометров снега. Последствия выпадения осадков 17 марта ликвидируют 1035 дворников, сообщили в городском комитете по благоустройству.

На улицы Петербурга к концу недели выпало несколько сантиметров снега. Параллельно специалисты убирали город от мусора, за семь дней на полигон вывезли тысячу кубометров отходов и почти 1300 тонн смета.

Также коммунальщики обрабатывают дороги против скользкости. Акцент при распределении противогололедных материалов делается на опасные отрезки магистралей, тротуары, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с улиц Петербурга с 24 февраля по 2 марта вывезли на утилизацию 32 тыс. кубометров снега.

Татьяна Титаева