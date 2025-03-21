В конкурсе на должность главы Пермского округа примут участие два кандидата

На пост главы администрации Пермского округа будут претендовать и.о. главы муниципалитета Ольга Андрианова и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын. Как сообщает telegram-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Андрианова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ольга Андрианова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Главу округа выберут 27 марта на заседании местной думы.

30 января 2025 года депутаты думы Пермского муниципального округа приняли отставку главы муниципалитета Владимира Цветова, возглавлявшего территорию с апреля 2021 года. И.о. главы территории была назначена первый заместитель главы округа Ольга Андрианова. По данным «Ъ-Прикамье», она является и основным кандидатом на должность руководителя муниципалитета.

Ольга Андрианова считается одним из ключевых членов команды губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Она работает первым заместителем главы Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям с конца августа 2023 года. Ранее госпожа Андрианова работала в УФАС России по Пермскому краю, занимала должность первого замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, начальником краевой инспекции по охране культурного наследия. 20 января 2025 года она была назначена первым заместителем главы Пермского округа, 30 января – и.о. главы этой территории.