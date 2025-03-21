Вокзальные комплексы Петербурга за два месяца обслужили 5,2 млн пассажиров

По итогам двух первых месяцев текущего года услугами вокзальных комплексов Санкт-Петербурга воспользовались в общей сложности более 5,2 млн пассажиров. Свыше 1,5 млн человек было обслужено в категории дальнего следования и более 3,7 млн — в пригородном сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили 20 марта в пресс-службе Октябрьской железной дороги, лидером по пассажиропотоку в январе-феврале 2025 года стал Московский вокзал, обслуживший 1,8 млн человек.

В свою очередь, Балтийским вокзалом за указанный период времени воспользовались 1,3 млн пассажиров, Финляндским — 1,2 млн, Витебским — 719,2 тыс., Ладожским вокзалом — 341,1 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за январь-февраль 2025 года перевозки по сетям ОЖД принесли в бюджеты регионов Северо-Запада 3,1 млрд рублей налогов. Наибольший объем налоговых отчислений пришелся на Ленинградскую область (1 млрд рублей) и Петербург (777 млн рублей).

Андрей Цедрик