С начала года перевозки на ОЖД принесли в бюджет Петербурга 777 млн руб. налогов

За январь-февраль 2025 года перевозки по сетям Октябрьской железной дороги (входит в ОАО «РЖД») принесли в бюджеты регионов Северо-Запада 3,1 млрд рублей налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Наибольший объем налоговых отчислений приходится на Ленинградскую область (1 млрд рублей) и Петербург (777 млн рублей). В бюджет Республики Карелия поступило 394 млн рублей, в бюджет Мурманской области — 249 млн руб., в казну Тверской, Псковской и Новгородской областей — 318 млн, 139,1 млн и 197 млн рублей соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пригородными поездами СЗППК в феврале воспользовались около 7 млн пассажиров.

Дарья Астанина