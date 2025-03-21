В центре Ярославле перекроют дорогу из-за Ураза-байрам

В Ярославле временно перекроют движение транспорта рядом с Соборной мечетью в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам. Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

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Перекрытие будет действовать 30 марта с 4:00 до 14:00 на участке Победы от Советской до проспекта Октября и местном проезде около мечети. ГИБДД рекомендовали обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия.

Ураза-байрам — один из главных праздников исламского календаря, который знаменует окончание строгого поста и снятие связанных с ним ограничений.

Алла Чижова