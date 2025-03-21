Южная Корея сократила импорт российского СПГ до минимума с октября

В феврале поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею сократились до $104,5 млн. Это на 14% меньше, чем месяцем ранее, и на 15% меньше в годовом выражении. Объем поставок стал минимальным с октября 2024 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

В феврале Южная Корея больше всего закупила СПГ у Австралии (на $587,1 млн), Малайзии ($435,8 млн) и Катара ($342,5 млн). Общий объем закупок составил $1,86 млрд. Россия заняла четвертое место. За прошлый год Сеул приобрел у Москвы сжиженного газа на $1,24 млрд.

По данным «Ъ», за девять месяцев 2024 года российские СПГ-заводы отгрузили на экспорт 24,36 млн тонн, что почти на 5% выше, чем годом ранее. В сентябре доминирующие объемы экспорта уходили в страны АТР (Китай, Японию и Южную Корею) — 1,48 млн тонн против 1,15 млн тонн, отгруженных в Европу, где крупнейшими покупателями выступили Франция, Нидерланды и Испания. За девять месяцев в страны Азии было экспортировано 10,72 млн тонн СПГ, в Европу — 13,29 млн тонн.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Европа сбилась с санкционного курса».