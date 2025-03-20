«Юг Руси» выплатит владельцам биржевых облигаций 860 млн рублей

Один из крупнейших российских производителей подсолнечного масла — ООО «Юг Руси» — отчитался о выплате купонного дохода по бездокументарным процентным неконвертируемым биржевым облигациям за девятый купонный период (с 21 февраля по 20 марта 2025 года). Размер выплат составил 310,9 млн руб. При этом стоимость одной биржевой облигации — 19,87 руб., а общее количество ценных бумаг эмитента, по которым осуществлены выплаты, — 15,65 млн штук. Информация об этом размещена на ресурсе ЦРКИ «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Также, согласно сообщению ООО «Юг Руси», за девятый купонный период выплачен доход по ценным бумагам эмитента в размере 549,9 млн руб. Речь идет о биржевых облигациях в размере 30 млн штук, стоимостью 18,33 руб. за ценную бумагу

Согласно системе Rusprofile.ru, ООО «Юг Руси» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году. Основной вид деятельности компании — управление ценными бумагами. Уставный капитал общества — 883,3 млн руб. Бенефициар и генеральный директор «Юга Руси» Камиль Музафаров. Ему также принадлежат: ООО «Золотая семечка» (известный бренд подсолнечного масла), ООО «Юг Руси — Золотая семечка», ООО «МЭЗ “Юг Руси”», ООО «Базковский элеватор» и еще десяток компаний в сфере переработки и транспортировки продукции подсолнечника. По итогам 2023 года, ООО «Юг Руси» показал выручку 16,2 млн руб., убыток — 76,5 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец минувшего года составляла 2 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что «Юг Руси» реализует в Белгородской области «Валуйский» и «Чернянский» маслозаводы, а также в Воронежской области — «Аннинский». В начале декабря ООО «МЭЗ “Юг Руси”» сообщило о подписании дополнительного соглашения по кредитному договору от 4 декабря 2023 года на сумму 28,5 млрд руб. Соглашение действует до 29 декабря 2026 года. Размер сделки составляет 33,82% от стоимости активов эмитента, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности. Так, на 30 июня 2024 года размер активов ООО «МЭЗ “Юг Руси”» составлял почти 84,3 млрд руб.

Дмитрий Михеенко