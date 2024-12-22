Производитель масла «Юг Руси» выплатит по биржевым облигациям 922 млн рублей

Крупнейший производитель подсолнечного масло в России — ООО «Юг Руси» - отчитался о выплате купонного дохода по биржевым облигациям эмитента. Так, согласно сообщению, опубликованному в ЦРКИ, за шестой купонный доход (21 ноября — 20 декабря 2024 года) владельцы ценных бумаг общества получили в целом 922,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По 30 млн акциям, стоимость каждой из которых составляет 19,64 руб., выплачено 589,2 млн руб., по 15,65 млн акций, стоимостью 21,29 руб. за ценную бумагу, выплачено 333,2 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юг Руси» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году. Основной вид деятельности компании — управление ценными бумагами. Уставный капитал общества — 883,3 млн руб. Бенефициар и генеральный директор «Юга Руси» Камиль Музафаров. Ему также принадлежат: ООО «Золотая семечка» (известный бренд подсолнечного масла), ООО «Юг Руси — Золотая семечка», ООО «МЭЗ “Юг Руси”», ООО «Базковский элеватор» и еще десяток компаний в сфере переработки и транспортировки продукции подсолнечника. По итогам 2023 года, ООО «Юг Руси» показал выручку 16,2 млн руб., .убыток — 76,5 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец минувшего года составляла 2 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в октябре этого года «Юг Руси» сообщил о выкупе двух выпусков облигаций за 45,65 млрд руб. Покупателем выступил входящее в состав группы компаний ООО «Маслоэкстракционный завод “Юг Руси”» (ООО «МЭЗ “Юг Руси”»), поручителями — ООО «Юг Руси», ООО «Золотая семечка» и ООО «Юг Руси — Золотая семечка». Облигации, ставшие предметом сделки, были размещены эмитентом по открытой подписке в июле этого года.

В начале декабря ООО «МЭЗ “Юг Руси”» сообщило о подписании дополнительного соглашения по кредитному договору от 4 декабря 2023 года на сумму 28,5 млрд руб. Соглашение действует до 29 декабря 2026 года. Размер сделки составляет 33,82% от стоимости активов эмитента, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности. Так, на 30 июня 2024 года размер активов ООО «МЭЗ “Юг Руси”» составлял почти 84,3 млрд руб.

Дмитрий Михеенко