В Афганистане разрабатывается новая школьная программа. Из нее исключат все, что не соответствует исламу и афганским традициям. Об этом заявил глава Министерства образования Афганистана Хабибулла Ага на торжественной церемонии в кабульской школе в честь начала нового учебного года в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Ebrahim Noroozi / AP

«В эту эпоху нам очень необходимо изучать современные науки. Мы должны развиваться в этих науках и готовиться к конкуренции со всем миром»,— сказал Хабибулла Ага (цитата по Ariana News). Новый учебный план должен утвердить лидер движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) в Афганистане Хайбатулла Ахундзада.

Начальник Национального экзаменационного управления Афганистана Абдул Баки Хаккани добавил, что в школьной программе не должно быть «элементов иностранной идеологии».

В январе заместитель министра иностранных дел Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзай призвал лидеров движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) отменить запреты на образование для девочек и женщин. По его словам, для запрета нет разумных причин.

В настоящее время Россия работает над снятием террористического статуса с организации «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ).

Подробнее о пересмотре Москвой решения о признании движения террористическим — в материале «Ъ».