«Автомобилист» обыграл СКА в серии буллитов

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 Б (0-1, 1-1, 1-0,1-0) в матче регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч по хоккею между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и СКА (Санкт-Петербург)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Матч по хоккею между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и СКА (Санкт-Петербург)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В основное время за «Автомобилист» шайбы забросили Артем Каштанов и Брукс Мэйсек, сравнявший счет на 59-й минуте. За СКА отличились Никита Зайцев и Марат Хайруллин. Победу хозяевам в серии буллитов принесли точные броски Ника Меркли и Семена Кизимова.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает 4-е место с 87 очками. СКА с 80 очками поднялся на 6-ю строчку в Западной конференции.

В субботу «Автомобилист» проведет заключительный матч регулярного чемпионата с «Металлургом», после которого с 26 марта стартует плей-офф.

Напомним, в середине февраля «Автомобилист» обеспечил команде место в плей-офф, когда обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 0:5.

Полина Щуцкая