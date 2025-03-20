Следователи проверят сведения о насилии над воспитанниками детсада в Краснодаре

Следственный комитет России по Кубани возбудил уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении воспитателя детского сада в Краснодаре, применявшего физическую силу к воспитанникам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Поводом для разбирательства послужила информация, распространившаяся в соцсетях днем 20 марта. Пользователи пишут, что воспитатель дошкольного учреждения №167 хватал детей за волосы, конечности и руки. Инцидентом также заинтересовалась полиция Краснодара.

Расследование начато по указанию руководителя краевого СУ СК России Андрея Маслова. Провести проверку поручено следственному отделу по Карасунскому округу краевой столицы.

В рамках следственных мероприятий специалисты провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения для изучения возможных аналогичных инцидентов. Руководство кубанского следственного управления взяло ход расследования под личный контроль.

Нурий Бзасежев