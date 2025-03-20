Пермяк обманул судью на Кубани на крупную сумму денег

22-летний житель Пермского края по решению Тимашевского районного суда (Краснодарский край) арестован на два месяца, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов южного региона. Уроженец Прикамья обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, жертвой группы преступников, в которую входил арестованный, стала судья в почетной отставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 7 по 11 марта 2025 года неустановленные лица по телефону убедили потерпевшую, являющуюся судьей в почетной отставке, передать деньги якобы для «пресечения финансирования экстремистских и террористических формирований». Введенная в заблуждение женщина отдала злоумышленникам все имеющиеся сбережения. Сумма при этом не уточняется. Дальнейшее хищение предотвратила банковская система безопасности, заблокировав выдачу кредита потерпевшей.

Подозреваемый при этом был задержан в качестве курьера.