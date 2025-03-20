МИД РФ: помощь США Украине противоречит их заявлениям о мире

Поставки военной помощи США на Украину не соответствуют заявлениям Вашингтона о стремлении урегулировать конфликт. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми (США.— “Ъ”) намерениями достигнуть мира»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (трансляцию вела пресс-служба дипломатического ведомства на Rutube). Представитель МИДа указала, что необходимым условием для мирного урегулирования конфликта является демилитаризация Украины. «Кто хочет мира — тот будет, естественно, ратовать за прекращение милитаризации»,— добавила Мария Захарова.

В начале марта, после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, в том числе передачу разведданных. Помощь возобновили вскоре после переговоров делегаций Украины и США в Эр-Рияде 11 марта. По их итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

18 марта это предложение Дональд Трамп обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Кремль, ключевое условие для разрешения конфликта дипломатическим путем — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Американский президент не подтвердил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой.

Подробнее о разговоре — в материале «Ъ» «Договорились».