В Татарстане на ремонт дорог направят 352 млн рублей

На капитальный ремонт автодорог общего пользования в Татарстане выделят 352 млн руб. Информация об этом появилась в трех тендерах на портале госзакупок.

Работы планируется провести в Высокогорском, Камско-Устьинском и Пестречинском районах Татарстана. На дорогах общего пользования также установят освещение и сделают разметку.

Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Средства выделят из бюджета республики. Работы должны быть завершены до 21 сентября 2025 года.

Дарья Сайфиева