Поляков призвали запастись едой и водой на три дня выживания
МВД Польши рекомендовало соотечественникам сделать запасы для трехдневного автономного выживания, сообщил замглавы ведомства Веслав Лесникевич. По его словам, гражданская оборона предполагает не только государственную поддержку, но и готовность самостоятельно противостоять угрозам.
«Нужно быть готовым как минимум к трем дням выживания без помощи государственных структур. Пусть у вас будет запас воды, необходимых лекарств, средств гигиены, продуктов питания, источник света, который может работать без электросети»,— рассказал господин Лесникевич в интервью агентству PAP. В качестве других рекомендаций он отметил наличие транзисторных радиоприемников, которые в критической ситуации позволят гражданам получать сообщения.
Замминистра польского МВД уточнил, что защищать население в случае войны или стихийного бедствия смогут 16 тыс. добровольных местных пожарных и 5 тыс. спасательных команд из госслужбы пожарной охраны.
Накануне, 19 марта, замглавы Минобороны Польши Павел Бейда заявил о планах разместить на польско-белорусской и польско-российской границе около 1 млн противопехотных мин, несмотря на запрет данного вооружения Оттавской конвенцией 1999 года. Эта мера войдет в польскую оборонную программу «Восточный щит». Проект призван улучшить условия польской безопасности. Работы продлятся до 2028 года.