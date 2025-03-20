В Курчатове установят мемориал погибшему в боях за Суджанский район командиру

В городе Курчатов Курской области установят мемориальный объект в честь командира Сергея Чебнева, погибшего в боях за освобождение Суджанского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Сергея Чебнева Фото: соцсети Сергея Чебнева

«Посмотрел набережную, которую назовем именем нашего героя, посмертно удостоенного и высшего звания за подвиги, совершенные сейчас при нападении, при вторжении на Курскую землю, Героя России Чебнева. Подумаем о том, как установить какой-то мемориальный объект. Мы решили обязательно посоветоваться с жителями»,— сказал господин Хинштейн журналистам.

Сергей Чебнев командовал батальоном 9-го полка. Он погиб в контратаке штурмовой группы под ударами минометов в боях за поселок Малая Локня, расположенный к северу от города Суджа. Тело военнослужащего обнаружили 10 марта под завалами у здания женской колонии в Малой Локне. 16 марта Сергея Чебнева похоронили в военном мемориале в поселке Медведевка в районе Калининграда.

6 марта президент Владимир Путин вручил звезду Героя России вдове подполковника Ольге. В наградном листе сказано, что отвага военнослужащих и действия их командира остановили движение украинской армии к Курской АЭС.

О награждении командира — в материале «Ъ» «Есть женщины в русских окопах».

Полина Мотызлевская