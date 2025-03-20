В Новороссийске изъяли 168 тысяч пачек контрафактных сигарет за 2024 год

Нарушения в сфере реализации алкогольной и табачной продукции в 2024 году превысили итоги 2023 года. Было изъято более 168 тыс. единиц контрафактной табачной продукции, тогда как в 2023 году соответственно 76,6 тыс. единиц, сообщили в управлении торговли и потребительского рынка Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди нарушителей – индивидуальный предприниматель, который допустил продажу табака в 100-метровой зоне от школы. Территориальный отдел Роспотребнадзора подал на бизнесмена исковое заявление в суд. По решению суда табачные изделия были исключены из продажи.

Также в 2024 году в Новороссийске проведено более 300 мониторинговых проверок на предприятиях, торгующих алкогольной продукцией. Сотрудниками полиции было выявлено 156 нарушений, составлены административные протоколы. Из незаконного оборота в прошлом году было изъято более 24 тыс. литров алкоголя.