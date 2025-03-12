Суд взыскал с «Агроком холдинга» 29 млн рублей за аренду земли под Центральным автовокзалом

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Территориального управления Росимущества о взыскании 28,8 млн руб. с ООО «Агроком холдинг». Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ведомство требовало от компании заплатить долг за аренду земельного участка на ул. Шолохова, на котором расположено здание Центрального автовокзала (принадлежит «Агроком холдингу»).

Напомним, до 2018 года там функционировал аэровокзальный комплекс ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», которое арендовало землю под комплексом. Впоследствии здание перешло во владение «Агроком холдинга», который перепрофилировал его под автовокзал.

«Центральный автовокзал» эксплуатируется с июня 2024 года.

Сергей Иванов