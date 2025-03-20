На Дону после вмешательства прокуратуры завершили ремонт детской школы искусств
В Ростовской области после проверки прокуратуры Целинского района завершили капитальный ремонт здания детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что соответствии с контрактом строительная организация должна была выполнить капитальный ремонт здания детской школы искусств общей стоимостью более 100 млн руб., но подрядчик не уложился в срок.
Уточняется, что после вмешательства надзорного органа ремонтные работы были успешно завершены.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону после вмешательства прокуратуры инвалид-колясочник обрел жилье.