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На Дону после вмешательства прокуратуры завершили ремонт детской школы искусств

В Ростовской области после проверки прокуратуры Целинского района завершили капитальный ремонт здания детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что соответствии с контрактом строительная организация должна была выполнить капитальный ремонт здания детской школы искусств общей стоимостью более 100 млн руб., но подрядчик не уложился в срок.

Уточняется, что после вмешательства надзорного органа ремонтные работы были успешно завершены.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону после вмешательства прокуратуры инвалид-колясочник обрел жилье.

Снежана Стодольская

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