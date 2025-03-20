На Дону после вмешательства прокуратуры завершили ремонт детской школы искусств

В Ростовской области после проверки прокуратуры Целинского района завершили капитальный ремонт здания детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что соответствии с контрактом строительная организация должна была выполнить капитальный ремонт здания детской школы искусств общей стоимостью более 100 млн руб., но подрядчик не уложился в срок.

Уточняется, что после вмешательства надзорного органа ремонтные работы были успешно завершены.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону после вмешательства прокуратуры инвалид-колясочник обрел жилье.

Снежана Стодольская