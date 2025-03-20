Столкновение двух иномарок на трассе в Ленобласти унесло жизнь одного из водителей

Автомобиль Hyundai Elantra вечером 19 марта на трассе в Ленинградской области столкнулся с машиной китайского бренда Dongfeng. Далее первая иномарка влетела в опору ЛЭП, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

За рулем авто корейского бренда был 25-летний водитель. Он следовал по трассе М-10 и неверно выбрал скорость, далее врезался в Dongfeng, который остановился в левой полосе для поворота.

После столкновения иномарку отбросило на опору ЛЭП. Водитель Hyundai Elantra скончался на месте ДТП. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель Lada скончался после столкновения с Chery под Усть-Лугой.

Татьяна Титаева