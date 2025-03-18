Водитель Lada скончался после столкновения с Chery под Усть-Лугой

Около половины десятого утра 18 марта на 41-м км автодороги «подъездной путь к морскому торговому порту "Усть-Луга"» 40-летний водитель кроссовера Chery Tiggo 4 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП 50-летний водитель отечественной машины скончался до приезда скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Ъ-СПб» писал, что под Кингисеппом самосвал FAW врезался в Lada Largus. Водителя легковушки зажало в салоне, его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов