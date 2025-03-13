Отчисления НДФЛ в минувшем году на Кубани выросли на 20%

В минувшем году на Кубани в краевой и местные бюджеты поступило на 20% больше НДФЛ, чем в 2023-м. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Алексей Семенов.

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По его словам, в региональный и местные бюджеты края поступило около 200 млрд руб. (рост к предшествующему году — на 20,3%). Увеличение поступлений НДФЛ Алексей Семенов связывает с развитием экономики региона, повышением зарплат, а также улучшением контрольно-аналитической работы и деятельности по противодействию нелегальной занятости.

Также в прошлом году гражданам впервые направили уведомления на уплату НДФЛ с процентов от вкладов в банках, это более 54 тыс. уведомлений на общую сумму 3,2 млрд руб.

Вместе с ростом зарплат выросли и объемы налоговых вычетов, которые возвращены гражданам из бюджета,— 13,3 млрд руб. (на 0,8 млрд руб. больше, чем в прошлом году).

Подробнее читайте в интервью с Алексеем Семеновым на сайте «Ъ-Кубань».

Михаил Волкодав