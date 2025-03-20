Удмуртия вошла в топ-10 выгодных туристических регионов РФ для поездок в апреле

Туристы из Ижевска чаще всего планируют отправиться в апреле в Москву и Подмосковье, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Путешествия». Бронировать отели по данным направлениям ижевчане начинают в среднем за 57 дней, стоимость ночи составляет 5,4 тыс. руб. Среди других точек интереса — Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан и Калининградская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным сервиса, Удмуртия в апреле стала одним из самых выгодных туристических регионов в РФ: средняя стоимость проживания за ночь — 5,3 тыс. руб. По этому параметру республика заняла 8-е место по стране. В среднем, путешествие в регион начинают планировать за 64 дня. Отмечается, что туристы обычно останавливаются в Удмуртии на два дня.

Напомним, одной из точек притяжения для туристов является «купеческий» Сарапул. По словам главы города на Каме Виктора Шестакова, местным портом заинтересовались участники рынка речной навигации, «работающие десятилетиями» в отрасли.