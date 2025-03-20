Сборная Японии по футболу первой отобралась на чемпионат мира-2026
Сборная Японии по футболу одержала победу над командой Бахрейна со счетом 2:0 и первой квалифицировалась на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
За три тура до конца квалификации национальная команда Японии гарантировала выход в финальный этап мирового первенства. Сейчас сборная Япония располагается на первом месте таблицы группы С с 19 очками. Команда Бахрейна на пятой строчке с шестью очками.
Сборная Японии занимает 15-е место в рейтинге FIFA, команда Бахрейна – 81-е.
Впервые чемпионат мира-2026 пройдет с участием 48 сборных. Ранее на мировое первенство квалифицировались 32 команды.