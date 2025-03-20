Воронежский «Факел» сумел оспорить удаление Мертенса в матче с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала удаление игрока футбольного клуба «Факел» Дилана Мертенса в матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» ошибочным. На основании этого контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) вынес решение об отмене красной карточки. Об этом рассказали в пресс-службе «Факела». Теперь полузащитник сможет принять участие в матче 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дилан Мертенс (справа)

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Дилан Мертенс (справа)

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

5 марта в матче 21-го тура РПЛ занимающий последнее место в турнирной таблице «Оренбург» смог обыграть «Факел» со счетом 1:0. Прямую красную карточку Дилан Мертенс получил за фол на 54-й минуте.

Отметим, что похожая ситуация с удалением была в матче «Факела» с «Зенитом» 8 марта. У воронежцев в конце первого тайма прямую красную карточку получил Вячеслав Якимов. Инцидент прошел проверку экспертно-судейской комиссии, и решение об удалении Вячеслава Якимова было признано ошибочным, а дисквалификация отменена.

Подробнее о санкциях после матча с «Зенитом» — в публикации «Ъ».

Ульяна Ларионова