Депутаты тюменской облдумы оценили подготовку к паводку

Тюменская областная дума на очередном заседании 20 марта рассмотрела доклад об организации подготовки и сопровождения паводкоопасного периода в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов в ходе доклада сообщил, что в подготовке к паводкам задействуют 1,6 тыс. человек, потребуется 72 кв. км полиэтиленовой пленки, уже подготовлено около 10 км насыпей. В сезон паводков будет работать более 50 пунктов временного размещения, в которых поместятся более 7 тыс. человек.

В рамках подготовки к паводкам был сформирован резервный фонд, создана система одного окна для обращения за помощью. Часть гидротехнических сооружений в муниципалитетах требовала восстановления, его провели еще в осенний период.

Депутат от ЛТПР Глеб Трубин в ходе обсуждения поинтересовался, информируют ли муниципалитеты граждан о возможности застраховать свое имущество от паводков и есть ли практика страхования государственного имущества. Господин Чейметов пояснил, что запросил эту информацию после обсуждения доклада на думском комитете, однако в муниципалитетах нет подобных практик, а жители «больше рассчитывают на господдержку».

Владимир Ульянов (ЕР) высоко оценил уровень подготовки муниципалитетов к паводкам. По его словам, из опыта прошлого года сделали выводы, с января по март в местах, где может быть подтопление, работала техника по накоплению грунта. «Все делается, но надо быть настороже и в полной боевой готовности»,— сказал он.

Доклад был принят депутатами к сведению, 38 человек проголосовали за принятие, четверо воздержались.

Подробнее о подготовке к паводкам в Тюменской области — в материале «Ъ-Урал» «Уровень воды в реке существенно превысит отметки опасного явления»

Анна Капустина