Попытка пересечь границу через реку Нарву в гидрокостюме привела к уголовному делу
При попытке пересечь границу России со стороны Эстонии через реку Нарва задержали мужчину. Выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск, пишет 78.ru со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Нарушитель был остановлен в Сланцевском районе. Чтобы пересечь границу через реку, он использовал гидрокостюм. По этому факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудники ведомства в ходе проверки установили, что злоумышленник находится в розыске за хранение и распространение наркотических средств.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Латвия запретила пересекать границу в Псковской области пешком и на велосипеде.