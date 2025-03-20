Попытка пересечь границу через реку Нарву в гидрокостюме привела к уголовному делу

При попытке пересечь границу России со стороны Эстонии через реку Нарва задержали мужчину. Выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск, пишет 78.ru со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нарушитель был остановлен в Сланцевском районе. Чтобы пересечь границу через реку, он использовал гидрокостюм. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ведомства в ходе проверки установили, что злоумышленник находится в розыске за хранение и распространение наркотических средств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Латвия запретила пересекать границу в Псковской области пешком и на велосипеде.

Татьяна Титаева