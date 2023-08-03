Свердловские законодатели планируют ужесточить наказание за выброс домашних животных

Депутаты законодательного собрания Свердловской области намерены инициировать поправки в федеральное законодательство, чтобы ужесточить ответственность за безответственное обращение к животным. Об этом рассказала спикер парламента Людмила Бабушкина на пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Надо принимать меры к владельцам тех собак, которые выбрасывают животных на улицу. Однако мы не всегда можем перешагнуть федеральное законодательство»,— пояснила госпожа Бабушкина.

По ее словам, заксобрание намерено действовать через «Депутатскую вертикаль», которую возглавляет депутат Госдумы от региона Павел Крашенинников. Объединение было создано в 2017 году «с целью содействия экономическому и социальному развитию Свердловской области», в него входят депутаты разных уровней. «Нам удалось внести много поправок в федеральное законодательство. Будем и здесь этим вопросом заниматься. Мы уже это планируем»,— заявила госпожа Бабушкина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных. В частности, он предполагает штраф для физических и юридических лиц: до 30 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными предполагает до пяти лет лишения свободы.

Василий Алексеев