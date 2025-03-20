Регионы Сибири получат на 10% больше финансирования для тушения лесных пожаров

Финансирование регионов Сибирского федерального округа (СФО) на устранение лесных пожаров в 2025 году увеличат на 500 млн руб. (+10% к 2024 году). Всего из федерального центра в этом году планируется направить на эти цели 4,94 млрд руб., сообщил журналистам начальник окружного департамента лесного хозяйства Михаил Карнаухов.

«В основном увеличение произошло из-за Красноярского края в связи с уменьшением зон ответственности. По остальным субъектам (финансирование - «Ъ-Сибирь») на уровне прошлого года», - пояснил он.

Господин Карнаухов добавил, что Красноярскому краю выделят дополнительные средства для укрепление действующих, а также создание нового авиаотделения.

Замруководителя Рослесхоза Михаил Козлов отметил, что в связи с ранним таянием снега в нескольких регионах Сибири лесопожарный сезон может начаться уже в апреле, то есть на месяц раньше, чем обычно. По итогам прошлого года в СФО было зарегистрировано 1 875 лесных пожаров, их общая площадь превысил 332 тыс. га., что в 1,7 раз больше в сравнении с 2023 годом.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кемеровской и Омской областях с 15 апреля будет установлен особый противопожарный режим. Он продлится до 1 и 15 июня соответственно.

Александра Стрелкова