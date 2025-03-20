Противопожарный режим на три месяца введут в Омской области

В Омской области в этом году особый противопожарный режим будет установлен с 15 апреля до 15 июня. Соответствующий проект постановления опубликовало министерство региональной безопасности.

На протяжении трех месяцев в области будет введено ограничение на посещение лесов, также предусмотрен запрет на разведение костров, открытое сжигание мусора, выжигание сухой травы и листвы.

Сначала режим будет действовать на территории Омска и 21 района, затем, с 20 апреля, аналогичные меры будут распространены на еще десять районов области, включая Большереченский, Знаменский и Усть-Ишимский.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе особый противопожарный будет введен с 15 апреля до 1 июня.

Александра Стрелкова