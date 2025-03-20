X Corp. Илона Маска привлекла вдвое меньше средств, чем рассчитывала

X Corp. привлекла около $1 млрд в виде новых инвестиций, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, в привлечении капитала участвовал сам Илон Маск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Ранее Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщала, что X Corp. надеется привлечь до $2 млрд, чтобы потратить половину этой суммы на погашение долговых обязательств.

По словам источников Bloomberg, в этом раунде финансирования X участвовали Darsana Capital Partners, которая в начале этого года выкупила часть долга X, и инвесткомпания 1789 Capital, которая до этого уже поддерживала другие компании господина Маска — xAI и SpaceX.

В рамках инвестраунда оценочная стоимость X составила $32 млрд. С учетом долгов на $12,5 млрд стоимость соцсети составляет $44 млрд. Таким образом, за последние полгода оценка стоимости X выросла в 4,5 раза и вернулась к цене, по которой миллиардер покупал соцсеть в 2022 году.

Кирилл Сарханянц