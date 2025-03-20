Напавшие на «Крокус» изучали возможность теракта на Красной площади

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в качестве мест для совершения атаки также рассматривали Красную площадь, московскую синагогу и торговый центр «МЕГА Белая дача». Об этом сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Они, помимо "Крокуса", были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро "Чистые пруды", в "МЕГА Белая Дача", присматривались, фотографировали. В самом "Крокусе" они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку»,— сказал Олег Власов «РИА Новости».

По словам адвоката, исполнители теракта также признались следствию, что планировали скрыться на Украине. Они объяснили свой выбор близостью к границе и отсутствием выдачи из этой страны. Как добавил Олег Власов, неизвестно, была ли организована встреча террористов.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Погибло 145 человек, 551 пострадал. 20 марта 2025 года суд продлил арест четырем исполнителям теракта до 22 мая. В начале февраля «Ъ» узнал, что почти три десятка фигурантов дела приступили к ознакомлению с материалами следствия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террористы пойдут под суд в годовщину теракта».