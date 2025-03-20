Путин поддержал губернатора Костромской области в желании переизбраться

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Глава государства поддержал его решение идти на новый срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Костромской области Сергей Ситников

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Костромской области Сергей Ситников

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю Вам успехов. Надеюсь, что и жители области Вас поддержат»,— сказал Владимир Путин после просьбы губернатора одобрить его участие в выборах (цитата по сайту Кремля).

Также на встрече господин Ситников рассказал президенту о мерах поддержки участников военной операции на Украине, развитии сельского хозяйства в регионе, а также уделил внимание местному здравоохранению и демографии Костромской области. Кроме того, они обсудили проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры.

Господин Ситников возглавляет область с 2012 года. На выборах 13 сентября 2015 года он получил около 65% голосов, а на выборах 13 сентября 2020-го — около 64%.

Крупные избирательные кампании в 2025 году запланированы в 39 из 89 субъектов РФ. Как минимум в 17 регионах пройдут прямые выборы губернаторов.

Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Кого хочешь выбирай».