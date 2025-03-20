В Оренбуржье ООО «Природа» лишили статуса регоператора по обращению с ТКО

С сегодняшнего дня, 20 марта, ООО «Природа» лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что ООО «Природа» обязано исполнять обязанности регоператора до дня определения нового регионального оператора по обращению с ТКО. Разрабатывается документация для размещения информации о проведении торгов.

Ранее сообщалось, что министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений подготовило проект приказа о лишении статуса регоператора. В качестве причины указывались выявленные в результате внеплановой проверки «нарушения схемы потоков ТКО».

Проект приказа размещали для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Замечания и предложения по доработке проекта не поступали. «Оснований для доработки проекта приказа, с учетом замечаний и предложений, направленных ООО «Природа» в адрес регионального министерства, установлено не было», — отметили в региональном правительстве.

Руфия Кутляева