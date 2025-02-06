Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Опрос: половина петербуржцев предпочитает покупать товары брендов своего региона

Почти половина (47%) жителей Петербурга обращают внимание на информацию о производителе при выборе товаров на маркетплейсах. Внимательнее всего граждане выбирают товары в категориях «продукты питания», «продукты для ухода и макияжа» (54%) и «товары для дома» (29%). Такими данными по итогам опроса около 1 тыс. петербуржцев с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Маркет».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как показали итоги исследования, в случае выбора между двумя российскими брендами, один из которых из Петербурга, 50% жителей города на Неве предпочтут купить товар из родного региона. Еще 47% из них во время покупок специально обращают внимание на разделы или отметки на карточках товара, наподобие «Сделано в Санкт-Петербурге».

При этом в случае выбора между иностранным и российским брендом лишь 1% респондентов всегда покупают импортный товар. Подавляющее большинство (99%) отдают предпочтение производителям из РФ. В то же время 61% берут только отечественные бренды при выборе некоторых товаров, а 5% — всегда.

Ранее стало известно, что депутаты петербургского Заксобрания выступили с предложением к Государственной думе РФ наказывать за продажу фальсифицированного товара сроком до десяти лет колонии.

Подробнее об этой инициативе — в материале «Ъ-СПб» «Сфабрикованным продуктам пропишут статью».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...