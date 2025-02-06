Опрос: половина петербуржцев предпочитает покупать товары брендов своего региона

Почти половина (47%) жителей Петербурга обращают внимание на информацию о производителе при выборе товаров на маркетплейсах. Внимательнее всего граждане выбирают товары в категориях «продукты питания», «продукты для ухода и макияжа» (54%) и «товары для дома» (29%). Такими данными по итогам опроса около 1 тыс. петербуржцев с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как показали итоги исследования, в случае выбора между двумя российскими брендами, один из которых из Петербурга, 50% жителей города на Неве предпочтут купить товар из родного региона. Еще 47% из них во время покупок специально обращают внимание на разделы или отметки на карточках товара, наподобие «Сделано в Санкт-Петербурге».

При этом в случае выбора между иностранным и российским брендом лишь 1% респондентов всегда покупают импортный товар. Подавляющее большинство (99%) отдают предпочтение производителям из РФ. В то же время 61% берут только отечественные бренды при выборе некоторых товаров, а 5% — всегда.

Ранее стало известно, что депутаты петербургского Заксобрания выступили с предложением к Государственной думе РФ наказывать за продажу фальсифицированного товара сроком до десяти лет колонии.

Подробнее об этой инициативе — в материале «Ъ-СПб» «Сфабрикованным продуктам пропишут статью».

Андрей Цедрик