Средний микрозайм жителей Ставропольского края составляет 9940 рублей

По состоянию на февраль текущего года средний размер микрозаймов, взятых жителями Ставропольского края в микрофинансовых организациях, составил 9940 руб. Его размер по сравнению с январем снизился незначительно — 0,01%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самые большие средние суммы микрозаймов в феврале традиционно отмечены в Москве (13,07 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (11,61 тыс. руб.), а также в Московской (11,51 тыс. руб.),

Новосибирской (10,88 тыс. руб.) и Ростовской (10,59 тыс. руб.) областях.

В целом по стране средний размер «займа до зарплаты» (до 30 тыс. руб.) составил 10,33 тыс. руб., увеличившись на 0,5%) по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года средний чек микрозайма в феврале 2025 года вырос на 6,2% (в феврале 2024 года – 9,73 тыс. руб.).

Наибольший рост среднего чека микрозайма в феврале 2025 года продемонстрировали Приморский край (+2,4%), Новосибирская (+2,2%), Свердловская (+1,9%), Саратовская (+1,8%) и Волгоградская (+1,7%) области. Средний чек микрозайма снизился в Ростовской (-1,8%), Воронежской (-1,1%) и Ленинградской (-1%) областях, а также в Республике Татарстан (-0,9%) и Пермском крае (-0,9%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц вырос на 1,5% и 0,7% соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. «Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них»,— прокомментировал эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в феврале текущего года жителям Ставропольского края банками было выдано 21,8 тыс. потребительских кредитов. Это на 6% меньше, чем месяцем ранее (в январе 2025 года — 23,2 тыс.).

Василий Хитрых