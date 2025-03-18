В Ставропольском крае на 6% сократилось количество выданных кредитов наличными

В феврале текущего года жителям Ставропольского края банками было выдано 21,8 тыс. потребительских кредитов. Это на 6% меньше, чем месяцем ранее (в январе 2025 года — 23,2 тыс.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский края попал в тройку регионов с самым большим количеством выданных потребкредитов в феврале — 51,9 тыс., что на 6,3% меньше, чем в январе (55,4 тыс.). Аналогичная ситуация со снижением выдачи потребзаймов в Ростовской области. Там во втором месяце текущего года было выдано 36,2 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров, что на 6,5% меньше, чем месяцем ранее (38,7 тыс.).

В целом по России в феврале 2025 года было выдано 1,24 млн кредитов наличными, что на 4,6% меньше, чем в январе (1,30 млн). Таким образом, по словам аналитиков НБКИ, снижение выдачи потребкредитов в феврале 2025 года возобновилось после небольшого роста в предыдущем месяце. При этом до января 2025 года данный показатель сокращался пять месяцев подряд. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача потребкредитов в феврале 2025 года сократилась еще существеннее — на 49,9% (в феврале 2024 года – 2,48 млн).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что «охлаждение» рынка необеспеченного кредитования является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора.

Василий Хитрых