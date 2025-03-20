У Заксобрания Севастополя не нашли взрывчатку
В центре Севастополя возобновили движение общественного транспорта, автомобиль возле городского заксобрания не был заминирован, сообщили «Ъ» в местном правительстве.
Фото: Кадр из видео очевидца
«Оцепление сняли, движение общественного транспорта возобновили в штатном режиме»,— уточнили чиновники.
Предмет, обнаруженный под автомобилем, который, по предварительным данным, принадлежит сенатору, экс-командиру севастопольского подразделения «Беркута» Сергею Колбину, не опасен для жизни.
Напомним, утром в центре Севастополя перекрыли движение общественного транспорта, поскольку на парковке возле заксобрания города нашли неизвестный предмет под днищем авто.