У Заксобрания Севастополя нашли взрывчатку

Возле здания Заксобрания Севастополя под днищем одного из автомобилей нашли подозрительный сверток, находку проверяют саперы. Об этом сообщили в городском департаменте общественной безопасности.

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«Сегодня утром, во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина, дом 3, под днищем одного из автомобилей, по предварительной версии, обнаружен прикрепленный сверток. Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено»,— отметили в Telegram-канале организации.

Специалисты добавили, что в городе на время ограничили и изменили работу общественного транспорта.

Ранее, в Севастополе погиб капитан 1 ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы ЧФ РФ Валерий Транковский. Автомобиль офицера был взорван на улице Шевченко. Следственные органы ГСУ СКР по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 (теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. По версии следствия, под днищем автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство.

Александр Дремлюгин, Симферополь