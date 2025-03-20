«Титановая долина» будет предоставлять свои контейнерные площади любым компаниям

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области начнет принимать и отправлять грузы любых коммерческих организаций, включая те, которые не являются ее резидентами, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ОЭЗ заключила соответствующее соглашение с компанией «Транком-Логистик»: договор субаренды контейнерной площадки в Верхней Салде (Свердловская область) и договор на оказание погрузочно-разгрузочных услуг были подписаны генеральным директором «Титановой долины» Андреем Антиповым и директором компании «Транком-Логистик» Андреем Тайгиным на выставке транспортно-логистических услуг «TransRussia» в Москве.

Контейнерная площадка в Верхней Салде примыкает к железнодорожным путям общего пользования, что делает ее выгодной для перемещения коммерческих грузов. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции в реализацию проекта «Сухой порт».

Компания «Транком-Логистик» работает с 1998 года, предоставляя услуги на внутреннем и международном рынках логистики для крупнейших предприятий России и Зарубежья. Она имеет собственный парк вагонов и полувагонов, а также сдаваемые в аренду локомотивы и краны для приема, хранения и отгрузки контейнеров.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проводил переговоры по проекту «Сухой порт» с представителями Министерства экономики РФ, Министерства транспорта РФ, «Росатома» и помощником президента Игорем Левитиным. «Думаю, что в первой половине 2025 года будут проведены установочные совещания на основе заключений, которые нам выдаст Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей. Отсюда будем выходить на президента для того, чтобы получать поддержку на реализацию этого проекта»,— сказал глава региона.

Ирина Пичурина